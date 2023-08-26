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Пассажиры маршрутки подрались из-за незакрытого пива

Mash: незакрытое пиво стало причиной драки пассажиров автобуса в Алтайском крае

В Рубцовске в маршрутном автобусе произошла потасовка из-за незакрытого пива. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia, который опубликовал запись происшествия от очевидца.

По данным канала, мужчина в красной футболке распивал алкоголь в маршрутке. После просьбы других пассажиров закрыть бутылку начался конфликт. На записи видно, как две женщины — кондуктор и пассажирка, — пытались вытолкать мужчину из автобуса, но тот ругался и сопротивлялся.

Помочь женщинам попробовали двое других мужчин, после чего дебошира удалось вытолкать из салона. Когда автобус начал движение с открытыми дверями, мужчина в красном побежал за ним. В результате потасовки у женщины в зеленой одежде оказалась разбита губа. В произошедшем разбирается полиция.

Ранее в Москве самокатчик сбил малолетнего ребенка и скрылся.

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