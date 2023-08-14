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Концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от ПО

«Известия»: Mercedes-Benz отключил дилеров в России от программного обеспечения

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Unsplash

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на представителей компании и пресс-службу дистрибьютора концерна в России «МБ РУС».

«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — заявили в компании, отметив, что заниматься ремонтом и обслуживанием автомобилей будут с помощью «накопленного опыта и знаний».

Представители компании добавили, что из-за ухода Mercedes-Benz AG с рынка России «МБ РУС» больше не имеет дополнительных возможностей для проверки и проведения сервисных мероприятий.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» газете заявили, что официальные дилеры имеют проблемы с ПО для большинства иностранных марок автомобилей.

13 июля «Газета.Ru» сообщала, что в рамках ребрендинга компания АО «МБ РУС», которая раньше работала под названием АО «Мерседес-Бенц РУС», представила новый логотип.

В апреле вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что сделка по продаже российского завода Mercedes-Benz дилерскому холдингу «Автодом» предусматривает возможность обратного выкупа предприятия в течение шести лет.

О закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz пресс-служба «Автодома» объявила 25 апреля. Дилерский холдинг получил право на гарантийную поддержку Mercedes-Benz и пообещал в ближайшее время назвать технологического партнера для возобновления производства на заводе.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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