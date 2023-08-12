В Люберцах мужчина обстрелял из пистолета шесть автомобилей

В подмосковных Люберцах мужчина вышел на трассу с пистолетом и обстрелял проезжающие автомобили, сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его данным, выстрелами были повреждены шесть машин. Предположительно, мужчина стрелял из травматического оружия. На видеозаписи с регистратора одного из автомобилей видно, что мужчина с оружием стоит на разделительной полосе двухполосной дороги, его объезжает кроссовер красного цвета и грузовой фургон. При этом злоумышленник целится в машину, в которой установлен регистратор. Водителю удалось объехать агрессивного пешехода по встречной полосе.

После того, как о мужчине с оружием сообщили в полицию, он был задержан. О мотивах его поступка не сообщается.

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