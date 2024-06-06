Глава Крыма призвал ужесточить миграционные законы

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ужесточить ответственность для работодателей, которые взяли на работу мигранта. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Крым 24».

«Были направлены предложения по изменению федеральных законов в правительство и Госдуму в части того, что у нас должны быть ужесточены меры ответственности», — отметил он.

По словам Аксенова, работодатель должен вплоть до пересечения границы нести ответственность за нанятого на работу мигранта.

«Если потом все занимаются розыском вашего работника, который сбежал, которого вы не обеспечили, работодатель обязан оплатить расходы, связанные с этим розыском», — уверен глава региона.

Также Аксенов предложил ввести уголовную ответственность за нарушение правил миграционного режима в стране и ужесточить ответственность за фиктивные браки с иностранцами.

В конце апреля Аксенов уже высказывался публично в пользу ужесточения российских законов в отношении мигрантов. Главной целью этих мер глава Крыма назвал обеспечение безопасности россиян.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов раскрыл, как будут ужесточить меры в отношении мигрантов.