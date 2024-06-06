Жительница Белгородской области пострадала после атаки FPV-дрона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что после атаки ВСУ с помощью FPV-дрона пострадала жительница села Репяховка Краснояружского района.

«Пострадала мирная жительница — женщина с закрытой черепно-мозговой травмой самостоятельно обратилась в районную больницу, где врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь», — рассказал он.

Глава региона рассказал, что женщина отказалась от госпитализации и намерена получать дальнейшее лечение амбулаторно.

Отмечается также, что в результате атаки была повреждена кровля хозяйственного объекта на территории сельхозпредприятия.

До этого Гладков сообщал, что в городе Грайворон дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал здание администрации Грайворонского городского округа. Он пояснил, что украинский беспилотник упал и взорвался во внутреннем дворе.

Ранее сообщалось, что в Крыму недовольны полетами беспилотников НАТО над Черным морем.