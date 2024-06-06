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По делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» арестованы 413 объектов недвижимости

По делу экс-владельца «Азбуки вкуса» арестовали более 400 объектов недвижимости

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Обеспечительные меры наложены на 413 объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге по делу в отношении экс-совладельца сети магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского. Об этом сообщил ТАСС представляющий интересы одной из компаний адвокат Сергей Гревцов.

Кирилла Якубовского и других фигурантов обвиняют в хищении более $126 млн у ряда зарубежных компаний.

«Наложен арест на 413 объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, принадлежащих ООО «Джи-Пи Мэг» и ООО «Нетизен СПб», общая стоимость которых на рынке составляет более 4 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Якубовского задерживали в апреле 2023 года. Как рассказали агентству ТАСС в правоохранительных органах, бизнесмен был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Кирилл Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, который контролировал в том числе розничную сеть «Азбука вкуса». В 2014 году он продал партнерам свою долю, а также свои активы сети «Кофе Хаус».

Ранее в Москве арестовали экс-замглавы Росприроднадзора Долматова из-за мошенничества.

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