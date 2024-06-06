Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отвалившееся колесо от лесовоза чудом не зацепило встречный Ford и попало на видео

Появилось видео, как отскочившее колесо от лесовоза чудом не зацепило другое авто

close
100%
«Mash на Мойке»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Ленинградской области Ford чуть не зацепило колесом, которое отвалилось от проезжающего мимо лесовоза. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Вот так пытаешься сбежать от городской суеты, а попадаешь в «Пункт назначения» по дороге из Кусино в Зуево — из эффектов не только лесовоз с открытым кузовом, но и отвалившееся колесо», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что лесовоз быстро едет по трассе, затем у него отваливается колесо, которое делает «круг» вокруг автомобиля Ford, двигавшегося по «встречке».

До этого, накануне ПМЭФ-2024, произошла авария с премиальным российским автомобилем Aurus Komendant. По данным СМИ, девушка на Mitsubishi не выдержала дистанцию и влетела в представительское авто у Апраксиного двора на Садовой. По словам очевидцев, Aurus за 46 млн рублей в ДТП визуально не пострадал. Инспекторы ГАИ оформили протокол за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

Ранее Минтранс назвал две причины ДТП с трамваями в Кемерове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами