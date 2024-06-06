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Появились первые кадры с места задержания устроившего стрельбу в Москве

Mash показал первые кадры с места задержания устроившего стрельбу в Москве

Опубликованы первые кадры с места задержания убийцы скейтера Константина Балишанского в Москве. Их показал Telegram-канал Mash.

На фото он лежит на земле после того, как его ранили правоохранители. Место оцеплено.

По данным Mash, преступник готовился к убийству. Он караулил Балишанского у его дома, заранее заклеил камеры домофона.

Стрелок сидел в маске и кепке у подъезда, ожидая, когда жертва выйдет. Потом он прошел несколько метров за Балишанским и открыл стрельбу. Он ранил его и добил возле стройплощадки.

После этого он убежал через жилой массив, потом через лес, и дошел до Аминьевского шоссе, где его встретили полицейские.

По предварительным данным канала, убийца — коллега Балишанского, а причиной произошедшего стал конфликт из-за девушки.

До этого СК подтвердил, что устроивший стрельбу на западе Москвы ранен при задержании. При нем обнаружили оружие, из которого осуществлялись выстрелы.

Ранее стала известна личность застреленного мужчины.

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