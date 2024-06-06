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Костин назвал причину возможного повышения ставки ЦБ 7 июня

Костин связал ожидаемое повышение ставки ЦБ с целью по инфляции

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

По словам Андрея Костина, он ожидает, что Банк России повысит ключевую ставку на заседании 7 июня. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-1» на Петербургском международном экономическом форуме.

Костин пояснил, что первоначально не предполагал повышения ставки на ближайшем заседании. Однако после слов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о планах снизить инфляцию до 4% в 2024 году он изменил свой прогноз.

«Я понял, что ставка, наверное, поднимется завтра», — отметил глава ВТБ.

До этого стали известны ожидания россиян по ключевой ставке: 48% считают, что ЦБ оставит ее на уровне 16% годовых, 32% ожидают повышения, из них 24% прогнозируют рост на 100 базисных пунктов, а 8% — более чем на 100. Лишь 7% ожидают снижения ставки, 13% затруднились с ответом.

Ранее Набиуллина раскрыла главные задачи ЦБ до 2030 года.

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