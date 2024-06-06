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Власти Венгрии выразили обеспокоенность заявлениями стран ЕС о ядерном оружии

Сийярто: Венгрия обеспокоена заявлениями некоторых стран ЕС о ядерном оружии

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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в рамках пресс-подхода на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в Будапеште обеспокоены заявлениями ряда европейских стран о ядерном оружии. Об этом сообщает ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает против отправки войск НАТО на Украину. Кроме того, Будапешт призывает все европейские страны предпринять шаги по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Мы призываем наших европейских коллег предпринять шаги для установления мира как можно скорее вместо шагов, решений и заявлений, которые ведут к риску эскалации ситуации», — отметил Сийярто.

До этого Сийярто отказался комментировать вопросы легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

Дипломат подчеркнул, что мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас, если конфликт продолжится, это чревато эскалацией.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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