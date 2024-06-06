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Российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров и площадку запуска БПЛА

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные уничтожили за сутки склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены: склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа, пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 127 районах.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 6 июня сбили над территорией России 19 беспилотников и одну противокорабельную ракету «Нептун». Уточнялось, что шесть дронов были уничтожены над Белгородской областью, а еще 13 — над Крымом. Ракету «Нептун» сбили над Ростовской областью.

До этого Минобороны РФ опубликовало кадры допроса пленного наемника из Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллы, который воевал на стороне ВСУ.

33-летний Монтилла сдался в плен под Красногоровкой, прежде он работал полицейским и у него не было боевого опыта. По словам колумбийца, он приехал на Украину по объявлению в социальной сети Tik-Tok, где приглашались наемники для участия в боевых действий против России.

Ранее российские военные ударили по аэродрому для запусков украинских БПЛА

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