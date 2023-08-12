Мужчину зажало между двумя автомобилями, в которые врезался третий

В Новосибирске человека, стоявшего у припаркованной машины, зажало между двумя автомобилями после того, как в одну из машин врезалась проезжающая «Нива». Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black» и публикует видеозапись инцидента.

Авария произошла 8 августа на улице Дуси Ковальчук. На кадрах видно, что отечественный внедорожник, проезжая мимо припаркованных перпендикулярно проезжей части машин, врезался в заднюю часть кроссовера Renault Kaptur. От удара его отбросило на стоящий рядом Nissan. При этом между припаркованными машинами находился мужчина в белой футболке, которого зажало между двумя автомобилями. После этого он упал на асфальт.

Пострадавший — владелец Renault, который находился у своего автомобиля, уточняет nsk.kp.ru со ссылкой на хозяйку разбитого Nissan Ксению Кузнецову. Он не получил тяжелых травм. На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД. В ходе разбирательства пострадавшим сообщили, что следователь свяжется с ними в течение 2-3 месяцев, утверждает «КП Новосибирск». Впоследствии им удалось самостоятельно установить данные владельца внедорожника.

Ранее в Первоуральске оторвавшееся от машины колесо врезалось в велосипедиста.