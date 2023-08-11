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В России официально представлен пикап Dongfeng DF6

Dongfeng выводит на российский рынок пикап DF6

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DongFeng

Компания «Моторинвест» (российский дистрибьютор легковых автомобилей Dongfeng) выводит на российский рынок пикап Dongfeng DF6. Об этом сообщается в релизе «Моторинвеста», поступившем в «Газету.Ru».

«На старте официальных продаж Dongfeng DF6 будет доступен в трех вариантах исполнения: Comfort, Premium и Luxury. Модель предложит покупателям широкий спектр опций для комфортного и безопасного передвижения – от системы кондиционирования до бесключевого доступа в салон и камер кругового обзора», — отмечается в сообщении компании.

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DongFeng

Пикап Dongfeng DF6 с четырехдверной пятиместной кабиной будет предлагаться в РФ с двумя дизелями. Мотор 2.5 развивает 136 л.с. и выдает 305 Нм крутящего момента. Двигатель 2.3 выдает 163 л.с. и 380 Нм момента.

В зависимости от версии, автомобили оснащены механической трансмиссией с пятью или шестью передачами, либо 8-ступенчатым автоматом. У пикапа подключаемый полный привод с понижающей передачей, дорожный просвет машины — 220 мм. Допустимая полная масса — 2499 кг, что позволяет автомобилю избежать ограничений для грузового транспорта массой свыше 2,5 т. Цены новинки и дата начала продаж пока не объявлены.

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