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Kia в США объявила цены на новый кроссовер Kia Sportage

Kia объявила цены на обновленный кроссовер Sportage для рынка США

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Kia

Компания Kia объявила цены и комплектации кроссовера Kia Sportage 2024 модельного года для американского рынка. Как сообщает пресс-служба бренда, модель будет предлагаться в 10 комплектациях. Начальная стоимость — от $27 090 (2,64 млн рублей).

Обновленный Kia Sportage получил 2,5-литровый четырехцилиндровый мотор мощностью 187 л.с. Привод — передний или полный. В базовую комплектацию кроссовера входят подушки безопасности, проекционные светодиодные фары, круиз-контроль, система предупреждения о лобовом столкновении, функция удержания в полосе движения и задние парктроники.

В более дорогих версиях Kia Sportage предусмотрены передние парктроники, система предотвращения столкновений при перекрестном движении сзади и функция предупреждения о безопасном выходе из автомобиля. Стоимость автомобиля в топовой комплектации составляет $37 890 (3,69 млн рублей).

Ранее сообщалось, что автопроизводитель Infiniti планирует представить 17 августа в США новый концепт QX Monograph.

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