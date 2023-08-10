Ростовые куклы сцепились на дороге, перекрыв трамвайные пути

В Нижнем Тагиле два человека в костюмах медведя и домика устроили драку на проезжей части улицы. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

На снятой очевидцем видеозаписи видно, что ростовые куклы сцепились на трамвайных путях, начали толкать друг друга и наносить удары. Инцидент произошел на оживленной улице в районе пешеходного перехода, на кадрах видны люди с детскими колясками, идущие через дорогу. После непродолжительной потасовки «медведь» и «домик» разошлись в разные стороны, пересекая проезжую часть в плотном потоке автомобилей.

Автор видео предположил, что люди в рекламных костюмах не поделили территорию для работы.

До этого в Подмосковье обломок беспилотника разбил стекло проезжающего автомобиля. Также в Крыму работники АЗС обнаружили мину времен Великой Отечественной войны во время уборки территории.

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