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УАЗ в третий раз за год повысит зарплаты сотрудникам

УАЗ увеличит оклады своим сотрудникам на 8% в сентябре

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ОАО Заволжский моторный завод

Ульяновский автомобильный завод объявил о повышении окладов и тарифных ставок сотрудников с 1 сентября на 8%. Об этом сообщает Telegram-канал «УАЗ сегодня».

«Это уже третье увеличение заработной платы в 2023 году, которое стало возможным благодаря привлечению и выполнению дополнительных заказов в первом полугодии», — говорится в сообщении.

По данным канала, суммарное реальное повышение зарплаты в 2023 году составит более 20%. В 2021 году увеличение заработной платы на УАЗ составило – 6%, а в 2022 году – 10%.

Ранее сообщалось, что внедорожники УАЗ «Патриот» в 2024 году получат дизельный двигатель, а с 2025 года их снова начнут оснащать автоматической трансмиссией.

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