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В Госдуме предложили не брать с автомобилистов деньги за ночную парковку в столице

Депутат Госдумы Гусев предложил сделать бесплатной парковку в центре Москвы ночью

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За Правду» в Госдуме Дмитрий Гусев выступил с предложением сделать парковки в Москве бесплатными в ночное время. Об этом сообщает govoritmoskva.ru со ссылкой на политика.

«Поздно вечером на автомобилях в центр города приезжают очень мало людей. Какой смысл брать с них деньги, если угрозы пробок уже нет? Ночью улицы не загружены. Стоянку автомобилей в центре можно было бы сделать бесплатной», — заявил Дмитрий Гусев.

Кроме того, депутат предложил подумать о введении шкалы оплаты парковочных мест в зависимости от дохода автомобилиста.

Свои инициативы Дмитрий Гусев направил руководителю департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максиму Ликсутову.

Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков высказал мнение, что владельцы автомобилей должны получать СМС-уведомление о нарушении правил парковки в Москве за десять минут до эвакуации машины.

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