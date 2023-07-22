Погоня за водителем, повредившим 9 автомобилей в Екатеринбурге, попала на видео

Госавтоинспекция Екатеринбурга опубликовала видео погони за автомобилем Porsche Cayenne, которая произошла сегодня.

Наряд ДПС попытался остановить автомобиль, когда тот пролетел перекресток в районе ул. Малышева, 51 на красный свет. После этого автоинспекторы организовали погоню.

В итоге на улице Блюхера 43, внутри дворового проезда иномарку заблокировали. После этого водитель пытался вырваться из кольца, тараня все, что видит. В итоге были повреждены 9 автомобилей. Водителя задержали.

Жительница Екатеринбурга Екатерина, ставшая очевидцем того, как полиция со стрельбой задерживала водителя Porsche Cayenne, рассказала «Газете.Ru», что ночью ее разбудили крики и шум столкновения. По словам женщины, на месте происшествия была лужа крови, а задержанному оказывали помощь медики.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре нетрезвый пассажир распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая №10.