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Погоня за водителем, повредившим 9 автомобилей в Екатеринбурге, попала на видео

ГИБДД Екатеринбурга опубликовала видео погони за лихачом на Porsche Cayenne

Госавтоинспекция Екатеринбурга опубликовала видео погони за автомобилем Porsche Cayenne, которая произошла сегодня.

Наряд ДПС попытался остановить автомобиль, когда тот пролетел перекресток в районе ул. Малышева, 51 на красный свет. После этого автоинспекторы организовали погоню.

В итоге на улице Блюхера 43, внутри дворового проезда иномарку заблокировали. После этого водитель пытался вырваться из кольца, тараня все, что видит. В итоге были повреждены 9 автомобилей. Водителя задержали.

Жительница Екатеринбурга Екатерина, ставшая очевидцем того, как полиция со стрельбой задерживала водителя Porsche Cayenne, рассказала «Газете.Ru», что ночью ее разбудили крики и шум столкновения. По словам женщины, на месте происшествия была лужа крови, а задержанному оказывали помощь медики.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре нетрезвый пассажир распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая №10.

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