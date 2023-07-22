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Названа дата премьеры обновленного кроссовера Haval Big Dog

Haval представит обновленный кроссовер Big Dog 25 июля

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Shutterstoke

Китайская компания Haval планирует представить обновленный кроссовер Big Dog 25 июля 2023 года. Об этом сообщает autohome.com.cn.

По данным издания, рестайлинговый автомобиль получит новую решетку радиатора, видоизмененные фары и задние фонари, а также светодиодную полосу на крышке багажника. В салоне появятся новые, более качественные материалы отделки.

Что касается двигателя, то обновленный Haval Big Dog получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 184 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Также на кроссовер будет устанавливаться 238-сильный двигатель объемом 2,0 л.

Ранее сообщалось, что компания Jetour планирует наладить поставки в Россию внедорожников Traveller T3.

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