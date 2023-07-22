Названа дата премьеры обновленного кроссовера Haval Big Dog

Китайская компания Haval планирует представить обновленный кроссовер Big Dog 25 июля 2023 года. Об этом сообщает autohome.com.cn.

По данным издания, рестайлинговый автомобиль получит новую решетку радиатора, видоизмененные фары и задние фонари, а также светодиодную полосу на крышке багажника. В салоне появятся новые, более качественные материалы отделки.

Что касается двигателя, то обновленный Haval Big Dog получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 184 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Также на кроссовер будет устанавливаться 238-сильный двигатель объемом 2,0 л.

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