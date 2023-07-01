В аварии с патрулем ДПС пострадали три человека

В Городце Нижегородской области произошло ДТП с участием внедорожника Chevrolet Niva и патрульным автомобилем ДПС, сообщает nn.ru.

По версии полиции, аварию спровоцировал водитель Niva, который не пропустил патруль, выезжая со второстепенной дороги. На кадрах, снятых очевидцами происшествия, видно, что оба автомобиля получили сильные механические повреждения передней части. У служебной Lada Vesta удар пришелся на правую сторону, Niva разбита со стороны водителя.

Прибывшая на место аварии скорая помощь госпитализировала водителя внедорожника, полицейским врачи оказали помощь на месте.

При этом очевидцы происшествия утверждают, что в аварии мог быть виноват водитель полицейской машины, уточняет nn.ru в своем Telegram-канале. Ведется расследование.

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