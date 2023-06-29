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Женщина на Mercedes устроила массовое ДТП и сбила ребенка

В Краснодаре женщина врезалась в четыре машины на парковке и сбила девочку

Женщина за рулем Mercedes-Benz устроила массовое ДТП и сбила девочку. Об этом сообщает kubantv.ru со ссылкой на УМВД по Краснодару.

Авария произошла во дворе дома №32 по улице Атарбекова. 50-летняя женщина на Mercedes-Benz врезалась в припаркованные во дворе автомобили, после чего выехала на тротуар и сбила 12-летнюю девочку.

В результате аварии повреждения получили пять автомобилей. Девочку госпитализировали с переломом лодыжки, у водителя диагностировали черепно-мозговую травму. По словам очевидцев, сразу после аварии владелица Mercedes-Benz сняла с машины госномера. Полиция Краснодара проводит проверку.

Ранее «Газета.Ru» написала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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