Женщина на Mercedes устроила массовое ДТП и сбила ребенка

Женщина за рулем Mercedes-Benz устроила массовое ДТП и сбила девочку. Об этом сообщает kubantv.ru со ссылкой на УМВД по Краснодару.

Авария произошла во дворе дома №32 по улице Атарбекова. 50-летняя женщина на Mercedes-Benz врезалась в припаркованные во дворе автомобили, после чего выехала на тротуар и сбила 12-летнюю девочку.

В результате аварии повреждения получили пять автомобилей. Девочку госпитализировали с переломом лодыжки, у водителя диагностировали черепно-мозговую травму. По словам очевидцев, сразу после аварии владелица Mercedes-Benz сняла с машины госномера. Полиция Краснодара проводит проверку.

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