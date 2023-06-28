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Водитель автобуса зажал дверями ребенка и поехал

В Нижнем Тагиле водитель автобуса прижал дверями голову ребенка

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В Нижнем Тагиле водитель автобуса не заметил выходящих из салона женщину с ребенком, закрыл двери и начал движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По его данным, водитель зажал дверями голову ребенка и руку его матери и остановился только после того, как происходящим начали возмущаться другие пассажиры. Остановившись и открыв двери, водитель не поинтересовался состоянием ребенка и продолжил путь по маршруту, не извинившись перед пострадавшими.

По факту происшествия подано заявление в полицию, ведется проверка, уточняет «Инцидент Нижний Тагил».

Накануне в Якутске 60-летний пассажир вывалился из автобуса на повороте вместе с боковым стеклом. Также в Челябинске водитель маршрутного такси распылил в лицо перцовый баллончик пассажиру, который отказался платить за проезд и бросил в лицо водителю монеты.

Ранее «Газета.Ru» писала о самом большом пикапе на российском рынке, который получил название KingKong.

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