Сразу 35 автобусов сгорели на стоянке в Подмосковье

В подмосковном Ногинске на территории складов загорелись сразу 35 пассажирских транспортных средств: 20 автобусов и 15 микроавтобусов. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, возгорание произошло ночью, примерно в 3:15. Автобусы и микроавтобусы в результате пожара сгорели. Представители силовых структур пытаются установить владельца уничтоженных огнем машин. Их марку определить также не удалось.

Информацию о пожаре подтвердили ТАСС и в пресс-службе областного управления МВД.

«Пожар произошел на улице Корякин Луг. Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что в результате возгорания повреждены 35 транспортных средств. Пожар был незамедлительно локализован», — приводит агентство сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что для спасения таксы из подкапотного пространства Skoda в Подмосковье потребовалось привлечь спасателей.