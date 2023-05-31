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В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей за забытые права

Фракция «Новые люди» подготовила проект об отмене штрафов за забытые водительские права

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Мария Девахина/РИА Новости

В России предложили отменить штрафы за забытые водительские права и полис ОСАГО, с инициативой выступила фракция Госдумы «Новые люди», сообщает РИА «Новости».

Как рассказал вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, законопроект направлен в кабмин.

«Фракция «Новые люди» направляет на заключение в правительство законопроект, который отменит штрафы для водителей, которые забыли дома свои права или полис ОСАГО. Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов», — сказал он.

Если автомобилист получил водительские права, но не был их лишен и не имеет документа во время вождения, ему грозит штраф в размере 500 рублей (ч. 2 ст. 12.3 КоАП).

В конце прошлого года появилась возможность предъявить водительское удостоверение сотруднику ГИБДД в электронном виде появилась в приложении «Госуслуги Авто». Само изображение водительского удостоверения вместе с фото водителя подгружается в приложение автоматически из базы ГИБДД. Предъявить его и свидетельство о регистрации автомобиля в виде QR-кодов можно нажатием одной кнопки. При этом инспектор вправе потребовать и оригинал документа.

Ранее сообщалось, что в России предложили сократить срок действия прав для пожилых водителей.

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