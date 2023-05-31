«АвтоВАЗ» предложил увеличить утильсбор на бюджетные легковые автомобили

В России необходимо увеличить оплату утилизационного сбора для бюджетных легковых автомобилей со 178 тыс. до 300 тыс. руб., заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает ТАСС.

«Для разных автомобилей по-разному, но если говорить про категории автомобилей, в которых производит «АвтоВАЗ», то до 300 тыс. рублей со 178 тыс.», — сказал Соколов.

Как ранее отмечал Соколов, увеличение утильсбора позволит сохранить барьер для импорта автомобилей и избавит продукцию тольяттинского автопроизводителя от конкуренции с иномарками, сообщала газета «Коммерсантъ».

Утильсбор взимается за каждый автомобиль, самоходную машину или шасси, ввозимые в РФ или произведенные на ее территории. Его ввели в 2012 году, когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию. Размер утильсбора рассчитывается в зависимости от базовой ставки, составляющей сейчас 20 тыс. руб.

Для физических лиц она умножается на коэффициент 0,17 для новых легковых машин и 0,26, если ввозимый автомобиль старше трех лет. При ввозе юрлицом или индивидуальным предпринимателем сбор за каждую машину исчисляется сотнями тысяч рублей и зависит в том числе от возраста и объема двигателя.

Ранее в мае вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что правительство РФ обсуждает возможность повышения утильсбора на легковые автомобили и в ближайшее время планирует принять решение по этому вопросу.