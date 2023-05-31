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На бывшем заводе Nissan планируют выпустить еще две модели после Lada X-Cross 5

Минпромторг: на бывшем заводе Nissan выпустят Lada X-Cross 5 и еще две модели

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Максим Кадаков/«За рулем»

В июне на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартует производство автомобилей Lada X-Cross 5, в течение двух лет на предприятии наладят выпуск еще двух новинок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Минпромторга РФ к итоговой коллегии министерства.

«В рамках ПМЭФ АО «АвтоВАЗ» совместно с крупным китайским индустриальным партнером запустит производство на бывшем заводе Nissan в г. Санкт-Петербyрr. Первая модель, которая сойдет с конвейера в июне 2023 года, — Lada X-Cross 5. В течение двух лет планируется запуск в производство еще двух моделей», — говорится в документе.

Модели Lada X-Cross 5 представляет собой китайский кроссовер FAW Bestune T77. В КНР автомобили оснащаются турбомотором объемом 1,5 л (160 л.с.), 6-ступенчатой механикой или 7-диапазонным «роботом», привод только передний. Стоимость автомобиля на российском рынке и сроки появления машин в дилерских центрах официально не озвучивались.

В мае сообщалось, что второй китайской моделью, которая будет выпускаться «АвтоВАЗом» на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, может стать FAW Bestune T55. Предполагается, что новинка получит название Lada X-Cross 3 или Lada X-Cross 4.

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