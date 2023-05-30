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Полноприводный Jaguar E-type на шасси Range Rover выставили на продажу в Великобритании

В Великобритании скрестили классический Jaguar E-type с внедорожником Range Rover

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В Великобритании выставили на продажу реплику раритетного спорткара Jaguar E-type, смонтированный на шасси внедорожника Range Rover, сообщает Carscoops.

По его данным, автомобиль находится в рабочем состоянии и допущен к использованию на дорогах общего пользования. Для его постройки была использована реплика кузова E-type, которую смонтировали на шасси Range Rover и снабдили пятиспицевыми легкосплавными колесами от внедорожника Land Rover Defender.

Автомобиль укомплектован мягким верхом и сиденьями с тканевой обивкой. Для того, чтобы забраться в салон, предусмотрены мощные пороги с алюминиевой обшивкой. В основе машины лежит рама от внедорожника Range Rover 1984 года выпуска, от него же взят бензиновый V8 объемом 3,5 л, 5-ступенчатая механическая коробка передач и полный привод. Владелец оценил машину в £19 750 (около ₽2 млн).

Ранее стало известно, что Daimler и Toyota объединят свои активы по производству грузовиков в Японии.

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