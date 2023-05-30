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Toyota показала спортивный концепт на базе седана Mirai

Toyota Mirai получила концептуальную спортивную версию

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Carscoops

На автоспортивном соревновании Super Taikyu Fuji 24 Hours в Японии компания Toyota показала концепт спортивной версии водородного седана Mirai, сообщает Carscoops.

Автомобиль построен на основе второго поколения седана с силовой установкой, работающей на водородных топливных элементах. Автомобиль получил новые спортивные бамперы в современном фирменном стиле Toyota, заниженную подвеску и легкосплавные колесные диски диаметром 21 дюйм.

В отличие от хромированной радиаторной решетки стандартной версии, обвес спортивного концепта окрашен в матовый цвет. Кроме того, воздухозаборник на автомобиле расположен ниже. Задний бампер получил диффузор, выоплненный в глянцевом черном цвете.

Также Mirai Sport получил декоративные элементы из пленки, повторяющей структуру углеволокна.

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