Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Грузовой автомобиль опрокинулся на бок на МКАД

Самосвал опрокинулся на бок на МКАД в районе Сколковского шоссе

В Москве на МКАД самосвал опрокинулся на бок. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 53 километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на бок», — говорится в сообщении.

Судя по видео, самосвал на высокой скорости пытался съехать с МКАД в сторону Сколково, однако накренился и завалился на левый бок. До опрокидывания у него лопнуло заднее колесо.

О пострадавших не сообщается. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее сообщалось, что в районе подмосковного села Петрово-Дальнее опрокинулся автомобиль BMW, в котором ехали два молодых человека и три девушки. Все они являются детьми высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях