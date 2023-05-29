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В Башкирии часть дома сорвалась с крыши и разбила автомобиль

Упавший кусок бетона и кирпичной кладки уничтожил припаркованный Kia в Башкирии

В Башкирии во время сильного дождя и ветра на автомобиль, припаркованный около многоэтажного дома, упал кусок бетона и кирпичной кладки. В результате автомобиль оказался уничтожен, сообщает Telegram-канал «БашДТП» и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, в момент происшествия в припаркованных автомобилях не было людей. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, что при сильном дожде и ветре на припаркованную возле дома золотистую Kia Rio упала часть здания. Удар пришелся на левый борт и крышу машины, а также на лобовое стекло.

В результате крыша Kia оказалась полностью смята, а большие куски бетона, кирпичи и обрывки кровли рассыпались вокруг. Куски бетона также отлетели в припаркованный рядом белый Hyundai Solaris.

Ранее стало известно, что в Череповце водитель-нарушитель врезался в ограждение трассы на перекрестке и погиб, пытаясь скрыться от ГИБДД.

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