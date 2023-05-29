В Новочебоксарске женщина разгромила автомобиль во дворе

Во дворе жилого дома в Новочебоксарске женщина разгромила припаркованный во дворе автомобиль, запрыгнув на капот и крышу. Об этом сообщает Telegram-канал «Про город Чебоксары».

На записи, снятой очевидцем инцидента, видно, что злоумышленница сначала оторвала боковые зеркала машины, не обращая внимания на сработавшую сигнализацию. Затем она запрыгнула на капот автомобиля, промяв его. После этого — перебралась на крышу, дважды прыгнула на ней и, спустившись на землю, оторвала стеклоочиститель. За процессом наблюдала ее подруга.

Очевидцы предполагают, что причиной действий злоумышленницы стала измена со стороны владельца автомобиля.

Ранее стало известно, что в Казани участник дорожного конфликта угрожал оппоненту пистолетом. Инцидент произошел при въезде во двор на улице Айдарова.