В Самаре водитель протаранил несколько машин и врезался в стену дома

В Самаре водитель автомобиля протаранил несколько машин и врезался в стену дома, сообщает Telegram-канал «Самара ДТП» и публикует видеозаписи последствий и момента аварии.

По его данным, инцидент произошел на перекрестке улиц Революционной и Гаражной. На кадрах видно, что автомобиль выехал с проезжей части на тротуар и по касательной врезался в стену здания. По предварительной информации, водителю могло стать плохо за рулем.

На видеозаписи с последствиями происшествия видно, что автомобиль до столкновения со зданием протаранил несколько автомобилей. В частности, механические повреждения еще на проезжей части получили Nissan Qashqai, Almera и Lada Vesta. На место происшествия прибыл реанимобиль скорой помощи.

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