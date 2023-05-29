В Казани участник дорожного конфликта угрожал обидчику пистолетом

В Казани водитель кроссовера Mitsubishi Outlander в ходе дорожного конфликта пригрозил пешеходу предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Отмечается, что водитель на Mitsubishi Outlander пытался въехать во двор дома на улице Айдарова, но не поделил дорогу с семейной парой и чуть на них не наехал. После того, как мужчина-пешеход ударил несколько раз кулаком по капоту, водитель вышел из машины и накинулся на людей с пистолетом.

По данным канала, главу семьи угрозы не испугали и он вызвал полицию. Автомобиль объявили в розыск и водителя задержали.

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