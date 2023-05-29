Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Казани участник дорожного конфликта угрожал обидчику пистолетом

В Казани водитель угрожал пешеходу пистолетом

В Казани водитель кроссовера Mitsubishi Outlander в ходе дорожного конфликта пригрозил пешеходу предметом, похожим на пистолет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Отмечается, что водитель на Mitsubishi Outlander пытался въехать во двор дома на улице Айдарова, но не поделил дорогу с семейной парой и чуть на них не наехал. После того, как мужчина-пешеход ударил несколько раз кулаком по капоту, водитель вышел из машины и накинулся на людей с пистолетом.

По данным канала, главу семьи угрозы не испугали и он вызвал полицию. Автомобиль объявили в розыск и водителя задержали.

Ранее стало известно, что водитель фуры, которому оторвало руку в ДТП под Екатеринбургом, умер.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях