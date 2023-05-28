Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США произошел пожар на заводе по производству грузовиков Freightliner

Пожар произошел на заводе грузовиков Daimler Trucks North America в США

В США произошел пожар на заводе грузовых автомобилей Daimler Trucks North America в Кливленде (штат Северная Каролина). Об этом сообщил телеканал CBS 17.

Отмечается, что пожар произошел вечером 26 мая. Огонь вспыхнул на складе готовой продукции. Пожарные смогли потушить возгорание. Информации о пострадавших нет.

На заводе Daimler Trucks North America работает более 2 тыс. человек. Это крупнейшее предприятие по производству грузовиков Freightliner в США.

Ранее сообщалось, то в Новосибирске водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo врезался в припаркованные машины около в ЖК «Матрешки».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях