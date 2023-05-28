В США произошел пожар на заводе по производству грузовиков Freightliner

В США произошел пожар на заводе грузовых автомобилей Daimler Trucks North America в Кливленде (штат Северная Каролина). Об этом сообщил телеканал CBS 17.

Отмечается, что пожар произошел вечером 26 мая. Огонь вспыхнул на складе готовой продукции. Пожарные смогли потушить возгорание. Информации о пострадавших нет.

На заводе Daimler Trucks North America работает более 2 тыс. человек. Это крупнейшее предприятие по производству грузовиков Freightliner в США.

Ранее сообщалось, то в Новосибирске водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo врезался в припаркованные машины около в ЖК «Матрешки».