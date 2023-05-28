Фура с химикатами перевернулась в Башкирии

В Башкирии фура, перевозившая бочки с химикатами, съехала в кювет и перевернулась. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС по региону.

«В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о съезде в кювет фуры на трассе М-5 на 1 км, после д. Искра в сторону Челябинска, ориентировочно 1520 км. Розлива топлива нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фура Scania перевозила бочки с эмульгатором катионных битумных эмульсий. При опрокидывании грузовика, бочки помялись, некоторое количество химической жидкости вылилось на землю. По данным МЧС, угрозы для экологии нет. На месте проводятся необходимые мероприятия. О состоянии водителя не сообщается.

Ранее стало известно, что в Республике Крым четыре человека пострадали в ДТП с участием семи автомобилей. Авария произошла вечером 27 мая возле села Пионерское.