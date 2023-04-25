Убытки заводов Hyundai, Toyota и Nissan в Петербурге составили 57 млрд рублей

Убытки российских автозаводов Hyundai, Toyota и Nissan составили 57 млрд рублей по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), сообщает «Интерфакс».

Согласно финансовым отчетам предприятий, составлявших основу петербургского автокластера, их суммарная выручка за год рухнула вчетверо — до 157,6 млрд рублей с 639,2 млрд рублей в 2021 году. В позапрошлом году все они были в прибыли, она суммарно превышала 36 млрд рублей.

Отмечается, что рекордный убыток по РСБУ во всем автопроме РФ за прошлый год получила «дочка» Toyota — его размер превысил 32 млрд рублей. В компании не стали пояснять отчетность, отразив в ней прочие расходы на 47,5 млрд рублей (в эту сумму также входят потери от простоев и списания активов).

Второй по величине убыток в российском автопроме оказался у Hyundai (19 млрд рублей). Прочие расходы составили более 56 млрд рублей (18,4 млрд рублей пришлось на обесценение активов, 6,4 млрд рублей — на потери от простоев). Nissan зафиксировал прочие расходы в 12,5 млрд рублей, в том числе 9,3 млрд рублей в связи со списанием активов, а почти 840 млн рублей — от простоев. Чистый убыток российского завода компании превысил 6 млрд рублей.

В марте этого года завод Toyota в Санкт-Петербурге перешел государственному ФГУП «НАМИ». Сейчас рассматриваются варианты для возобновления производства на этой площадке.

Судьба завода Hyundai пока не определена. Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям планирует в ближайшее время рассмотреть продажу российских активов компании. На заводе Nissan «АвтоВАЗ» начнет выпуск китайских автомобилей FAW.