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Mash: работники КамАЗа четыре года отдавали премии начальнику

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Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

Сотрудник компании КамАЗ на протяжении четырех лет присваивал премии своих подчиненных, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

С 2019 года премии своих сотрудников получал Валерий Войнеско, который возглавляет отдел лабораторно-дорожных и эксплуатационных испытаний, говорится в публикации.

Сотрудники УБЭП узнали о действиях Войнеско. По данным правоохранителей, он присваивал разные суммы — от 6 тыс. до 30 тыс. рублей. По предварительной информации, всего Войнеско удалось получить около 250 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.

Ранее сообщалось, что в Казани самосвал «КамАЗ» провалился под асфальт и засыпал бетоном Lada Kalina.

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