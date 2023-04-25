Mash: работники КамАЗа четыре года отдавали премии начальнику

Сотрудник компании КамАЗ на протяжении четырех лет присваивал премии своих подчиненных, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

С 2019 года премии своих сотрудников получал Валерий Войнеско, который возглавляет отдел лабораторно-дорожных и эксплуатационных испытаний, говорится в публикации.

Сотрудники УБЭП узнали о действиях Войнеско. По данным правоохранителей, он присваивал разные суммы — от 6 тыс. до 30 тыс. рублей. По предварительной информации, всего Войнеско удалось получить около 250 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.

Ранее сообщалось, что в Казани самосвал «КамАЗ» провалился под асфальт и засыпал бетоном Lada Kalina.