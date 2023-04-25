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«АвтоВАЗ» может начать сборку Lada Vesta в Узбекистане

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АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» изучает возможность возобновления сборки автомобилей в Узбекистане, рассказал президент компании Максим Соколов, передает РИА Новости. По его словам, на конвейер может встать обновленная Lada Vesta.

«Уже сейчас мы совместно с нашим партнером рассматриваем активно ближайшие планы по восстановлению сборки наших автомобилей. Причем, это будет флагманская модель — модель Lada Vesta нового поколения», — сказал Соколов.

Рестайлинговая Vesta штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности и системой ABS. На автомобиль установлены светодиодная оптика, обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с управлением на руле и на 7-дюймовом сенсорном экране, а также 17-дюймовые легкосплавные диски.

Выпуск обновленных Lada Vesta начался 3 марта на заводе в Тольятти, куда производство этой модели перенесли из Ижевска. Продажи автомобилей, согласно плану, начнутся в мае 2023 года.

Ранее вице-президент «АвтоВАЗа» перечислил конкурентов обновленной Lada Vesta.

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