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На заводе «Москвич» запустили главный конвейер

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Завод «Москвич»

На заводе «Москвич» запущен главный конвейер, сообщили в пресс-службе предприятия и показали фотографии с производства.

Как рассказали на предприятии, с запуском главного конвейера производительность цеха сборки увеличилась более чем в два раза. Теперь автомобили собираются на полностью автоматизированной линии длиной 480 метров. Также стартовала подготовка производства к старту мелкоузловой сборки.

«Работа основного конвейера позволит увеличить количество операций на производстве, подключить процессы сварки и окраски, оперативно внедрять любые изменения и привлекать больше локальных поставщиков», — отметили на «Москвиче».

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Завод «Москвич»

Завод «Москвич» планирует в этом году выпустить 50 тыс. автомобилей, в том числе 8-10 тыс. с электродвигателем. Сейчас в линейке компании представлены кроссовер «Москвич 3», у которого на прошлой неделе появилась новая комплектация за 2,25 млн рублей, и электрокар «Москвич 3е». Серийное производство автомобилей «Москвич 6» планируется начать в июле-августе 2023 года, рассказывал гендиректор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин.

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