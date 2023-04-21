Chery рассматривает возможность локализации производства автомобилей в России

Китайский производитель автомобилей Chery рассматривает возможность наладить выпуск автомобилей в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Чжана Гуйбина.

«Мы никогда не переставали думать о проекте по локализации — это тесно связано со стратегическим развитием Chery в России. Chery International продолжает изучать возможности и предложения с производственных площадок с целью выбора наилучшего решения для данного проекта. Мы рассматриваем разные пути сотрудничества: собственный завод Chery, завод на условиях партнерства», — сказал Чжан Гуйбин.

Кроме того, Chery планирует усилить присутствие бренда на российском рынке линейкой автомобилей с гибридной силовой установкой.

Ранее сообщалось, что компания Chery представила гибридную платформу третьего поколения. На ней планируется построить более 10 различных седанов и кроссоверов в ближайшие два года, многие из этих автомобилей начнут появляться в России начиная с 2024 года. Построенные на новой платформе автомобили смогут разгоняться от 30 до 70 км/ч за 3 секунды, а для разгона от 90 до 120 км/ч машине понадобится 3,6 секунды. Одной из новинок на новой платформе стал флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 с обозначением C-DM.