Перевернувшийся грузовик полностью заблокировал движение на КАД в Санкт-Петербурге

Движение по КАД в Санкт-Петербурге полностью перекрыто из-за перевернувшегося грузовика с песком. Об этом сообщает Tegram-канал «78. Новости».

Отмечается, что ДТП произошло на 4-м километре КАД. Столкнулись четыре легковых автомобиля и два грузовика. Один из грузовиков перевернулся, и на проезжую часть рассыпался песок.

Движение по обоим направлениям полностью перекрыто. Объезд места ДТП возможен по Левашовскому шоссе.

Ранее сообщалось, что военного, перевернувшего ЗРК С-400 в Тульской области, продули на месте. Алкотестер показал наличие алкоголя.