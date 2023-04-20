«Ъ»: ГИБДД сможет самостоятельно аннулировать карты техосмотра

МВД России собирается наделить сотрудников ГИБДД правом аннулировать диагностические карты, подтверждающие прохождение технического осмотра. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Полицейское ведомство подготовило проект постановления правительства, которым предлагается разрешить инспекторам аннулировать диагностическую карту самостоятельно в течение пяти дней после выявления подделки (или любого другого нарушения) независимо от того, заведено дело на оператора техосмотра или нет.

Согласно действующим нормам, проходящие техосмотр транспортные средства должны фотографироваться для документального подтверждения факта диагностики. Также обязательно присутствие в кадре эксперта, проводящего процедуру инструментального контроля. Мошенники, которые предлагают поддельные карты, обходят требования, с помощью «фотошопа» делают снимки и загружают их в Единую информационную систему техосмотра МВД.

Если сотрудник ГИБДД обнаруживает такие случае поддельного ТО, то он вправе аннулировать документ. Однако сейчас инспекторам приходится ждать возбуждения административного дела в отношении оператора техосмотра или решения суда. В результате инспекторы не могут оперативно реагировать на нарушения, а транспорт попадает на дороги общего пользования, указали представители МВД.

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