В Сочи полицейский объехал пробку по людному тротуару, по которому шли дети

Сотрудник полиции из Сочи решил объехать пробку по встречной полосе и по тротуару, на котором находились дети. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash. Случившееся снял видеорегистратор встречного автомобиля.

Инцидент произошел на улице Искры. Внедорожник УАЗ, принадлежащий местному МВД, выехал на встречную полосу, после чего завернул на людный тротуар, по которому шла компания подростков.

В главке МВД рассказали, что за рулем УАЗа находился их сотрудник. В ведомстве проведут проверку и выяснят, куда спешил водитель. Предполагается, что полицейского привлекут к административной ответственности. Отмечается, что за этим автомобилем зафиксировано два штрафа за превышение скорости.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО инспектор ДПС заставил пенсионера продать ему авто за 15 тыс. рублей, угрожая уголовным делом.