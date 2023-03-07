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В Самарской области увеличилось до 8 человек число жертв ДТП с автобусом

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Число погибших в ДТП с автобусом в Самарской области возросло до восьми человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.

«К сожалению, двое пострадавших скончались из-за тяжести полученных травм», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

По его данным, в больнице остаются три человека, один из которых по-прежнему остается в тяжелом состоянии. Четверых пострадавших выписали из больницы.

Тяжелое ДТП с участием маршрутного автобуса Ford Transit произошло 23 февраля на трассе М-5 «Урал» в Нефтегорском районе Самарской области, уточняет РИА «Новости». Автобус следовал из Самары в Бузулук.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия в этом ДТП погибли пять человек.

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