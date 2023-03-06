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Опубликовано видео с места падения внедорожника в озеро в Приэльбрусье

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в Приэльбрусье перевозил туристов и упал в озеро Гижгит с 60-метрового обрыва, сообщает Telegram-канал Shot и публикует видеозапись с места происшествия.

На кадрах виден спускающийся к озеру крутой склон, поросший редкими деревьями, который ведет к озеру. На склоне также есть крупные валуны. Его поверхность покрыта льдом.

Ранее сообщалось, что в салоне внедорожника, упавшего в озеро, находились шесть человек. Двое из них погибли. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, который получили информацию о происшествии около полудня 6 марта 2023 года. В поисково-спасательной операции участвуют 22 сотрудника, в том числе три водолаза и одно плавсредство.

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