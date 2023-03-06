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УАЗ «Патриот» снова получил антиблокировочную систему тормозов

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Русские автомобили/VK

Внедорожники УАЗ «Патриот» после перерыва в несколько месяцев стали оснащать антиблокировочной системой тормозов (АБС) китайского производства, сообщило издание «Авторевю» в обзоре комплектаций «Патриота», доступных на российском рынке.

С конца 2022 года на внедорожники взамен системы Bosch начали устанавливать аналог от китайской компании APG. Как и в случае с продукцией немецкого концерна, это четырехканальная АБС с электронным распределением тормозных усилий, уточняет «Авторевю».

АБС доступна на УАЗ «Патриот» в единственной комплектации «Base Икар» с рекомендованной производителем ценой в 1,53 млн рублей, она заявлена в качестве стандартного оборудования, сообщает Quto. Внедорожники с АБС начали появляться у дилеров, однако такие машины продавцы предлагают минимум за 1,8 млн рублей. При этом они оснащены раздаточной коробкой российского производства с рычагом, а не шайбой и дистанционным приводом.

Ранее стало известно, что Changan представил в Китае новый кроссовер Shenlan S7.

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