Водитель шестые сутки живет у съехавшей в кювет фуры и отказывается эвакуироваться

Дальнобойщик почти неделю провел рядом со съехавшим в кювет грузовиком на востоке Казахстана, сообщает Sputnik.kz.

Водитель фуры с особо опасным грузом следовал из Актогая (поселок в Аягозском районе) в Усть-Каменогорск, съехал в кювет и застрял на 340-м км Алматинской трассы. В ожидании помощи дальнобойщик расположился в придорожном кафе неподалеку от места, где машина сошла с дороги. По словам мужчины, никто не может помочь ему с вызволением грузовика.

«Во второй половине дня 5 января трассу чистил частный подрядчик. Была предпринята попытка вытащить застрявший в снегу грузовик, но она не увенчалась успехом. При попытке буксировки дорожники порвали трос, принадлежавший мне, и уехали», — рассказал Владимир.

Представители оператора трассы «КазАвтоЖол» объяснили, что несколько раз пытались вызволить транспорт, но при помощи грейдера это сделать не удалось. На шестые сутки ожидания (8 января) водитель рассказал, что сдал опасный груз и теперь стоит пустой.

«Нужна серьезная гусеничная техника и очень крепкий трос. Очень прошу у вас помощи. Скоро морозы, тогда вообще не вытащить машину», — сказал он Sputnik.kz.

Как уточняет Zakon.kz со ссылкой на МЧС, мужчина отказывается от эвакуации без своей фуры и настаивает, чтобы ее вытащили из кювета. Для этого, по его словам, необходима военная техника. В МЧС указали на то, что водителю несколько раз предлагали эвакуироваться.

«МЧС будет обращаться в Минобороны и попытается уговорить мужчину эвакуироваться с места происшествия. По словам спасателей, чтобы вытащить фуру, понадобится не одна гусеничная техника», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии дальнобойщик провел два дня на морозе в сломавшейся фуре.