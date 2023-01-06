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В России с начала 2023 года подорожали внедорожники УАЗ

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УАЗ

Ульяновский автозавод увеличил цены на внедорожники УАЗ 2023 года выпуска, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителей.

В частности, УАЗ «Патриот» 2023 года вырос в цене на 30 тыс. рублей по сравнению с прошлогодним и предлагается минимум за 1 530 тыс. рублей за автомобиль с мотором, отвечающим экологическим нормам «Евро 2». В версии «Евро 5» такой автомобиль в младшей версии «Base ИКАР» предлагается за 1 550 000 рублей. С пакетом Limited внедорожник с мотором «Евро 2» стоит 1 780 000 рублей, с «Евро 5» — 1,8 млн рублей.

На те же 30 тыс. рублей с Нового года подорожал УАЗ «Пикап» (от 1 555 000 рублей). Цена УАЗ «Хантер» также увеличилась на 30 тыс. рублей. Такой внедорожник 2023 года выпуска доступен в единственной комплектации за 1 390 000 рублей.

Ранее стало известно, что институт НАМИ передаст «АвтоВАЗу» российские активы Nissan.

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