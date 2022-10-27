В Благовещенске большегруз повредил мост через Зею

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Телеграм-канал «Amur Mash»

В Благовещенске большегруз повредил мост через Зею. Как пишет Telegram-канал Amur Mash, треснул деформационный шов.

При переезде фура зацепила конструкцию, перекрывающую зазоры между пролетами.

Ремонт будет вестись в течение всего дня.

Сейчас на мосту огромная пробка из-за однополосного движения и аварии, на месте работает регулировщик.

21 октября в Приамурье мост разрушился под тяжестью грузовика. Предварительно установлено, что причиной разрушения автомобильного моста стало то, что грузовик имел превышение допустимой массы. Окончательную причину должна назвать специальная комиссия, специалисты которой должны обследовать поврежденную конструкцию. Судя по фото, автомобиль перевозил в кузове песок и камни.

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