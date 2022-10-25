Volvo приостановит производство своих автомобилей на основном заводе в Швеции

Компания Volvo Cars приостановит, как минимум на неделю, производство автомобилей на своем основном заводе в шведском Торсланде. Об этом сообщает газета Göteborgs-Posten.

По данным издания, компания столкнулась с нехваткой полупроводников, которые необходимы для сборки машин. Не исключено, что простой продлится дольше, если на предприятии не получится решить вопрос с поставками комплектующих.

О том, для сборки каких именно моделей автомобилей Volvo не хватает полупроводников, не сообщается.

Ранее сообщалось, что мировое производство автомобилей к 2025 году не достигнет показателей своего пика в 2017 году. Тогда за год в мире было выпущено 95 млн машин. При этом неудовлетворенный спрос на новые автомобили, возникший в связи с кризисом полупроводников, будет преодолен уже к началу 2024 года.