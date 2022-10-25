Volvo приостановит производство своих автомобилей на основном заводе в Швеции

close
100%
Jens Meyer/AP

Компания Volvo Cars приостановит, как минимум на неделю, производство автомобилей на своем основном заводе в шведском Торсланде. Об этом сообщает газета Göteborgs-Posten.

По данным издания, компания столкнулась с нехваткой полупроводников, которые необходимы для сборки машин. Не исключено, что простой продлится дольше, если на предприятии не получится решить вопрос с поставками комплектующих.

О том, для сборки каких именно моделей автомобилей Volvo не хватает полупроводников, не сообщается.

Ранее сообщалось, что мировое производство автомобилей к 2025 году не достигнет показателей своего пика в 2017 году. Тогда за год в мире было выпущено 95 млн машин. При этом неудовлетворенный спрос на новые автомобили, возникший в связи с кризисом полупроводников, будет преодолен уже к началу 2024 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть